Jak działa handel przed świętami

Trwa zakupowa przedświąteczna gorączka, choć wszechobecna drożyna spowodowała, że do kas sklepów ustawiają się mniejsze kolejki niż lata temu. Jednak handel dobrze przygotował się do wzmożonych zakupów – większość sklepów dużych sieci wydłużyła godziny otwarcia. Trzeba jednak pamiętać, że w przedświąteczną sobotę sklepy czynne są tylko do godz. 13 – maksymalnie do 14.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek większość sklepów, m.in. Aldi, Intermarche, będzie pracować co najmniej do godz. 22. Na dłuższe godziny handlowania zdecydowała się także Biedronka – część marketów tej sieci otwiera się już o godz. 5, a zamyka o 23.30, niektóre pozostaną otwarte nawet do północy. Do godz. 23 będą czynne sklepy Lidl, Netto i Kaufland. Na dłuższą pracę nie zdecydował się Auchan – markety ma otwarte tak jak zawsze, czyli od godz. 7.30 do 22.

Uważać muszą jednak zapominalscy – nie ma co odkładać większych sprawunków na przedświąteczną sobotę, bo przeważająca większość zamyka swoje podwoje o godz. 13. To efekt ustawy z 2018 r. wprowadzającej zakaz handlu w niedziele i święta, w Wielką Sobotę, która nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Akt ten pozwala handlować tylko do godz. 14, jednak sklepy z reguły zamykają się godzinę wcześniej, by pozostawić pracownikom czas na posprzątanie i zamknięcie ich w narzuconym ustawą czasie.

Zatem do godz. 13 otwarte będą sklepy sieci: Biedronka, Aldi, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour czy Stokrotka. Pół godziny dłużej – do 13.30 – otwarte będą sklepy Dino. Do godziny 14 handlować będzie Intermarche.

W Niedzielę Wielkanocną (17 kwietnia) i Poniedziałek Wielkanocny (18 kwietnia) obowiązuje zakaz handlu. Sklepy z reguły pozostają w tych dniach zamknięte – wyjątkiem są wybrane sklepy osiedlowe, za ladą których stanie właściciel oraz Żabki. Czynne będą także wybrane stacje benzynowe.

(kel)