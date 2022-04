Ile wydamy na święta? Na zakupy wielkanocne z grubym portfelem

Marcowa inflacja wyniosła 10,9 procent, w górę poszybowały raty kredytów, więcej płacimy za paliwo. Drogo jest również w sklepach, szczególnie gdy do koszyka włożymy olej i inne tłuszcze, drób, jajka, warzywa i owoce. Znaczy to jedno: Wielkanoc będzie wyjątkowo kosztowna i o wiele skromniejsza niż lata temu.

Główny Urząd Statystyczny podał, iż tylko w ostatnim miesiącu ceny żywności w Polsce wzrosły o 3 procent, ale już w skali roku to blisko 11 procent. Niektóre produkty, jak olej, masło, margaryna do pieczenia osiągnęły wzrost niemal o 30 proc. O 25 procent podskoczyła cena mięsa drobiowego. Każda dostawa to także inna - oczywiście wyższa - cena mąki. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jajek, ale one także zdrożały.

Analitycy stwierdzają, że za wielkanocne smakołyki zapłacimy aż o jedną trzecią więcej niż w ubiegłym roku!

Biała kiełbasa, czyli „wsad" do świątecznego żurku, kosztuje dziś niemało - nawet 33-35 złotych za kilogram. Tylko wytrwałym łowcom promocji uda się ją kupić po 24-25 złotych. Filety z kurczaka kupujemy dziś po ponad 25 złotych za kilogram, cały kurczak

...