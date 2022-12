Jadłodzienia zachęca - niech nic się nie zmarnuje

Zrobiliście za duże świąteczne zakupy, przygotowaliście nadmiar pierogów, bigosu czy barszczu? Podzielcie się z potrzebującymi. Dla niektórych będzie to jedyne, co zjedzą na święta - apeluje szczecińska Jadłodzielnia.

Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin od lat przekonuje mieszkańców miasta, by nie marnowali żywności. Zachęca, by dzielić się nią przynosząc do lokalu przy ul. Żółkiewskiego 4 albo do ulicznych szafek na osiedlach.

- Na co dzień jest więcej potrzebujących niż dzielących się, taki czas nastał - przyznaje Elżbieta Abramowicz, prezes Jadłodzielni Szczecin. - Aczkolwiek przed świętami ludzie jak zawsze otwarli swoje serca. Część osób wzbogaciła nasze zasoby w różnego rodzaju artykuły spożywcze. Dzięki temu ci, których nie stać na zakupy, będą mogli sobie przygotować święta. Ludzie dzielą się tym, czym mogą, w zależności od zasobności portfela. Nam zależy na tym, by żywność się nie marnowała.

Zwykle lokal Jadłodzielni przy ul. Żółkiewskiego jest otwierany o godz. 10, ale już dwie godziny wcześniej ustawia się przed nim kolejka chętnych po chleb. Boją się, że może go potem zabraknąć.

- Po żywność przychodzą w większości starsi ludzie, ale jest też dużo Ukraińców, mimo różnej pomocy - mówi Elżbieta Abramowicz. - Nie wyobrażam sobie, żeby tego chleba nie było. Ci ludzie naprawdę są w potrzebie. Nie pytają o konkretne produkty, chętnie biorą to, co jest. Potrzeby są ogromne. Dlatego każdego zachęcamy i zapraszamy, by się dzielić jedzeniem.

Przekazywana żywność powinna być zapakowana, najlepiej w jednorazowe pojemniki, zupę wystarczy wlać do słoika. Opakowanie dobrze jest opisać - co się w nim znajduje i kiedy zostało przyrządzone.

- Niech nie marnuje się nic, ani okruszek chleba - zachęca E. Abramowicz. - Są ludzie, którzy się ucieszą z każdego najmniejszego produktu.

Jedzenie, jeszcze przed świętami, a także po nich, można przynosić do lokalu szczecińskiej Jadłodzielni przy ul. Żółkiewskiego 4. W piątek 23 grudnia i w Wigilię będzie otwarty do godz. 12. We wtorek od godz. 8 do 17. Przez cały czas żywność można zostawiać w ulicznych ogólnodostępnych szafkach do dzielenia się żywnością położonych przy: ul. Łokietka 22, ul. Nad Odrą (przy Wartowni), ryneczku Zdroje ul. Młodzieży Polskiej 26b, przy siedzibie Domu Sąsiedzkiego Centrum Aktywności Lokalnej na Warszewie, przy ul. św. Ducha/Dworcowej, przy ul. Wielkopolskiej 32/U1 (obok siedziby Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem) oraz na Pogodnie vis a vis ul. Konopnickiej 13, obok tylnej bramy kościoła.

Nową szafkę do dzielenia się żywnością postawiła też parafii pw. Nawiedzenia NMP, przy ul. Czarnogórskiej 68 w Szczecinie Dąbiu. ©℗

(K)