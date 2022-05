Inicjatywa Lasów Państwowych - zaproszenie dla szczecinian. Wspólnie posadźmy społeczny sad

W zasięgu szczecińskich osiedli Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce powstanie społeczny sad miejski. Już w najbliższą sobotę każdy będzie mógł wziąć udział w jego tworzeniu - posadzić owocowe drzewo starej odmiany. Wystarczy zgłosić swój akces w przedsięwzięciu, w którym wszyscy będą mile widziani.

Szczecinianie wsparci przez radnych zabiegali w magistracie o wskazane miejsca pod społeczny sad. Jednak odbijali się od ściany pn. „nie da się". Urzędników miasta powinna więc zawstydzić najnowsza wspaniała inicjatywa Lasów Państwowych: Nadleśnictwo Gryfino z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w zasięgu Płoni - Śmierdnicy - Jezierzyc wygospodarowało teren, na którym szczecinianie będą mieli okazję osadzić pierwszy społeczny sad miejski. Już w najbliższą sobotę (28 maja).

Szczecińska „owocowa oaza" powstanie na gruntach Nadleśnictwa Gryfino, położonych w granicach miasta. Złożą się na nią drzewa owocowe starych odmian, które będzie mógł posadzić każdy chętny. Nadleśnictwo Gryfino prosi jednak o wcześniejsze zgłoszenie udziału w wydarzeniu - do czwartku (26 maja) pod numerem telefonu 91 416 20 71 (sekretariat Nadleśnictwa Gryfino, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15).

Pierwszy społeczny sad miejski

Wspólne sadzenie rozpocznie się o godz. 12 (28 maja) w sąsiedztwie bramy Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Leszczyniec” - ul. Senna, przy wjeździe w ul. Nad Strumieniem.

- Wspólnie posadzimy 70 unikatowych drzew owocowych - starych odmian, które w ostatnich latach przeżywają swój renesans i powrót do ogrodów. Dzięki czemu to miejsce nabierze charakteru społecznego sadu miejskiego. W tej wspólnej, otwartej dla każdego przestrzeni będzie można odpocząć, poznać się wzajemnie, wymienić doświadczenia związane z ogrodnictwem, obserwować wzrost drzewek i razem korzystać ze smacznych owoców opieki nad nimi - do udziału w wydarzeniu zachęca Nadleśnictwo Gryfino.

Zapowiada również: „Wspólne sadzenie sadu będzie także okazją do spotkania z ekspertami w zakresie starych odmian drzew owocowych. Opowiedzą oni o swej pasji, doradzą i odpowiedzą na pytania z zakresu uprawy. Uczestnicy spotkania będą mieli również okazję oddać się degustacji świeżo tłoczonych soków owocowych i potraw inspirowanych lasem".

Społecznemu sadzeniu sadu będą towarzyszyły również inne atrakcje. Wśród nich np. warsztaty dla dzieci i dorosłych, tematycznie związanych z uprawą roślin, pielęgnacją sadów i ogrodów oraz florystyką. Poprowadzą je przedstawiciele Stowarzyszenia Carpe Diem z Gminy Dobra, czyli grono miłośników ogrodów z niezwykłymi pomysłami. Poza tym wszyscy uczestniczący w sadzeniu społecznego sadu otrzymają prezenty: drzewko oraz podręczny atlas dawnych odmian owocowych.

Sady z drzewami o niezwykłej historii

Pierwszy społeczny sad miejski dla szczecinian będzie nowością. Natomiast dla Nadleśnictwa Gryfino kontynuacją większego projektu - pn. „Zakładamy sady”, rozpoczętego wspólnie z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Lubuskim Centrum Starych Odmian Drzew Owocowych. Pierwszy z takich społecznych sadów, złożony ze starych odmian jabłoni, powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Gryfino już w czerwcu ub. rok w Małym Borzymku, w sąsiedztwie szlaku rowerowego Blue Velo. Projekt był kontynuowany również jesienią ub. roku - tyle że w nieco zmienionej formule akcji ph. „Przerwa na owoc”. Leśnicy wówczas przekazywali owocowe drzewka placówkom oświatowym i domom pomocy społecznej z terenu Gminy Gryfino, zachęcając do zakładania mini sadów przy tych placówkach.

- Tym razem stawiamy na rozmaitość gatunków i odmian z założeniem kontynuacji koncepcji zakładania sadów z drzew o niezwykłej historii. Podobnie jak sad jabłoniowy założony przy szlaku rowerowym Blue Velo, również i ten służyć będzie wszystkim, którzy będą mieli ochotę korzystać z jego pożytków - przekonuje Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.

Wraz z organizatorami wydarzenia zapraszamy do wspólnego sadzenia pierwszego społecznego sadu miejskiego w Szczecinie. ©℗

A. NALEWAJKO