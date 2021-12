Choinka dla życia. Zielone drzewko dla krwiodawców

Kto odda krew w czwartek 16 grudnia, będzie mógł wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „Choinka dla życia” i otrzymać żywe zielone drzewko. Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwi organizują akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa.

Dawcy krwi, którzy 16 grudnia oddadzą krew lub jej składniki, otrzymają naturalne drzewka świąteczne. Akcja odbędzie się we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ponad 40 punktach w całej Polsce.

Także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, wspólnie z tutejszym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa włącza się w to przedsięwzięcie. Tego dnia zaprasza wszystkich krwiodawców w dwa miejsca, gdzie zostanie przeprowadzona akcja „Choinka dla życia” i gdzie czekać będą pachnące, zielone drzewka: w Szczecinie, przy RCKiK w al. Wojska Polskiego 80/82, od godz. 7.15 i w Myśliborzu, przy ul. Pionierów 13, w godz. 9-13 (ambulans mobilny).

- Drzewka z Lasów Państwowych pochodzą ze specjalnych plantacji choinkowych - tłumaczą przedstawiciele RDLP. - Najczęściej są to miejsca w lesie, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi. By ograniczyć liczbę niewykorzystanych drzewek do minimum, choinki są cięte i dostarczane na bieżąco. Naturalne choinki po świętach można pozostawić przy śmietniku, skąd zostaną odebrane jako odpady komunalne. Można także we własnym zakresie oddać drzewko do gminnego punktu zbiórki odpadów jako odpad biodegradowalny. Drzewka muszą być pozbawione wszystkich ozdób.

Więcej informacji na stronie www.choinkadlazycia.pl. (gan)