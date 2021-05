Motokros w Puszczy Bukowej czyli horror w lesie

Komentarze

@Kuba 2021-05-14 07:45:09 Można pisać tak i tak. Sprawdź sobie. Człowiek się uczy całe życie. https://sjp.pwn.pl/so/motocross;4467156.html

Bandi 2021-05-14 07:08:44 Co to komu przeszkadza? Juz jakas menda musiala sie doczepic i szuka sensacji...

Kuba 2021-05-13 22:06:39 Co to jest motokros ? Chyba autor ma tyle pojęcia na temat tego co pisze jak to napisał....Motocross !

Kniejołaz 2021-05-13 21:17:07 Ogólnie piękne ujęcie na zdjęciu, wykadrowane fachowo, żeby nikt przypadkiem nie zauważył, że w lini zdjęcia biegnie autostrada, która „dudni” 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365dni w roku... Cała nagonka na ryk i hałas to po prostu dziennikarska gównoburza i szukanie sensacji. To, że ktoś ma pasje w tym kraju, zamiast iść do kościoła, czy biedronki w każdej wolnej chwili to grzech. Puszcza po kilku latach intensywnej wycinki wygląda100x gorzej niż po zabawach tych pasjonatów.Miłośnik puszczy. Amen

@komuno wróć 2021-05-13 21:02:01 Wyobraź sobie, że poza drogą publiczną można jeździć bez prawka, przeglądu, bez tablic itd.

M 2021-05-13 20:45:23 Czy ludzie którzy chcą jeździć na quadach, crossie czy 4x4 mają jakiś tor czy teren prywatny w okolicy Szczecina gdzie legalnie można zapłacić i dobrze się bawić? Może LP z dzikiego terenu zrobiły atrakcje dla takich osób, gdzie można zapłacić i pojeździć legalnie. Patrząc na stan puszczy i wycinkę do gołej ziemi to dobro przyrody to ostatnia rzecz, która ich interesuje.

Lukasz 2021-05-13 20:44:34 I super!!!

Wald 2021-05-13 20:08:29 Wystarczy parę kolczatek i problem będą mieli pseudorajdowcy

hubi 2021-05-13 19:30:47 40 policjantów na okrągło pilnuje "Narodowego Przywódcę narodu", a nie ma możliwości przypilnować zgrai pseudo sportowców? I to jest demokratyczny kraj?

popijając kawkę.. 2021-05-13 18:32:54 Nie zorganizują dla takich miejsca, to będzie , jak zwykle...może czas na zmiany w skostniałych umysłach PISwłodarzy ???

komuno wróć 2021-05-13 18:02:06 Policja jak zwykle bezradna czy leniwa ? Może wystarczy w weekend stanąć radiowozem w okolicy ulicy Wschodniej czy Sąsiedzkiej i skontrolować jeżdżące tędy motory bez tablic, przeglądu i OC oraz pseudo motocyklistów bez uprawnień ? No chyba , że to sami policmajstry uprawiają tam jazdę ?