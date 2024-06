Incydent z Osinowa Dolnego. Służby popracują nad lepszą komunikacją

Fot. Sylwia DUDEK

Policjanci niemieccy zostali pouczeni, że taka sytuacja jak ta z migrantami w Osinowie Dolnym nie ma prawa się powtórzyć – poinformowała polska Straż Graniczna. Strona polska i niemiecka mają też popracować nad lepszą komunikacją.

Przypomnijmy. Niemiecki radiowóz w piątek przywiózł do Osinowa Dolnego w województwie zachodniopomorskim pięcioro migrantów: dwie osoby dorosłe i troje dzieci. Miał ich wysadzić na parkingu i odjechać. Najpierw na miejsce przyjechała polska policja, a potem funkcjonariusze Straży Granicznej, ale migrantów już nie było.

Bianca Jurgo z niemieckiej policji zapytana o tę sprawę przez „Kurier”, napisała, że migranci mieli przy sobie polskie zaświadczenia o nadaniu statusu uchodźców dla dorosłych i polskie dowody osobiste dla dzieci. W związku z tym, przekonywała, rodzina musiała zostać odesłana do Polski – a że Niemcy nie mogli skontaktować się z polską stroną, zawieźli migrantów na własną rękę.

Tylko że nie jest to postępowanie zgodne z procedurami. Ta sprawa powinna bowiem zostać formalnie zgłoszona polskim służbom, a tak się nie stało.

Jak poinformowała Straż Graniczna, komendant główny SG gen. dyw. Robert Bagan rozmawiał z prezydentem Prezydium Policji Federalnej Niemiec dr. Dieterem Romannem.

„Strona niemiecka wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Jak zapewnił prezydent Policji Federalnej, wszyscy kierownicy inspekcji Policji Federalnej w Niemczech zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć” – napisała na platformie X (dawnym Twitterze) Straż Graniczna. I jeszcze: „Swoje stanowisko przedstawił też prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie C. Glade, wskazując na niedochowanie ustanowionych procedur przez podległych mu funkcjonariuszy”.

Obie strony mają popracować nad poprawą komunikacji.

Nie wiadomo, co stało się z migrancką rodziną z Osinowa Dolnego. Prawdopodobnie znowu spróbuje przedostać się do Niemiec, albo już to zrobiła.

W tym roku do końca maja na całej zachodniej granicy Polski strona niemiecka zatrzymała 7371 cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Zawrócono do nas 3578 osób, z czego 2238 to obywatele Ukrainy. ©℗

(as)