Nielegalni pracownicy na budowie w Świnoujściu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu skontrolowali jedną z miejscowych firm branży budowlanej. Wyniki nie były zadowalające. Aż 31 cudzoziemców pracujących dla świnoujskiej firmy robiło to nielegalnie. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

O nielegalności świadczył brak wymaganych zezwoleń na pracę oraz wykonywanie jej na innych warunkach niż były określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Łącznie zweryfikowano w firmie budowlanej 181 cudzoziemców. Pracodawca miał na sumieniu jeszcze inne nieprawidłowości.

- Funkcjonariusze stwierdzili, że firma nie dopełniła obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez łącznie 139 cudzoziemców. Wobec 12 obcokrajowców podano nieprawidłowe informacje do PUP. Pracodawca zapoznał się z protokołem z kontroli i nie wniósł do niego uwag. Wkrótce Straż Graniczna wniesie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o jego ukaranie. Wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia – informuje Straż Graniczna w Świnoujściu.

(rj)