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IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu

Data publikacji: 15 czerwca 2026 r. 10:07
Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2026 r. 10:38
IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu
Fot. Ryszard Pakieser  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 7 województw (w tym zachodniopomorskiego) na północy kraju. W wielu położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty I stopnia przed silnym wiatrem.

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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodniej połowy woj. zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 7 do godz. 23.

Na obszarze objętym ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h oraz silne opady deszczu do ok. 20 mm, a punktowo nawet do 30 mm. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.

Na obszarze objętym alertami w związku z burzami obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Przewidywane są wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. W miejscach występowania najbardziej intensywnych opadów możliwe są gwałtowne wahania stanów wody i lokalne podtopienia.

Dla powiatów położonych wzdłuż wybrzeża we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz na zachodzie woj. pomorskiego Instytut wydał dodatkowo ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 7 w poniedziałek i pozostają w mocy do godz. 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie. 

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