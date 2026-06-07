IMGW ostrzega przed burzami i wzrostem stanu wód

Fot. Arleta Nalewajko

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed burzami dla siedmiu województw w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód.

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IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Alerty obowiązują od godz. 11.00 do godz. 20.00 w niedzielę.

Instytut wydał też ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują one dla części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

„W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia” – czytamy w komunikacie. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11.00 do godz. 20.00 w niedzielę.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

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