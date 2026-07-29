IMGW ostrzega przed upałami. W Szczecinie temperatura może dojść do 35°C

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od czwartkowego popołudnia.
Ostrzeżenia I stopnia dotyczą m.in. województwa zachodniopomorskiego, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C. W samym Szczecinie temperatura może dojść nawet do 35°C.
Alerty dla naszego regionu zaczną obowiązywać w czwartek (30 lipca) od godz. 12 i zakończą się o godz. 20 tego samego dnia.
Miejskie służby przypominają, aby podczas wysokich temperatur pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.
oprac. (ip, PAP)
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