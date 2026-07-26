IMGW ostrzega przed burzami w ośmiu województwach. Na południowym zachodzie i w centrum upalnie

Fot. Arleta Nalewajko

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w ośmiu województwach na północnym zachodzie kraju, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia I stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce.

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IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia.

Według Instytutu na wskazanych terenach wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie należy spodziewać się również gradu.

Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę najwcześniej o godz. 20 i potrwają do poniedziałek do godz. 10.

Nadal obowiązują również ostrzeżenia I stopnia przed upałem. Objęte nimi są: całe woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie, przeważające części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnia część woj. lubelskiego, południowa część woj. kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnia część woj. podkarpackiego.

Na terenach objętych tymi ostrzeżeniami temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 st. C. do 32 st. C. Alerty te utrzymają się do niedzieli do godz. 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

(PAP)

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