IMGW ostrzega przed upałami i burzami, także w części Zachodniopomorskiego

Fot. archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia II stopnia przed upałami w dziewięciu województwach oraz alerty I stopnia przed burzami, które obejmą sześć województw.

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W czwartek od godz. 13 zaczęły obowiązywać ostrzeżenia IMGW II stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą: całego woj. lubuskiego, większości obszaru woj. wielkopolskiego, południowej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, północnego wschodu woj. łódzkiego, a także części powiatów położonych na zachodzie woj. lubelskiego, na wschodzie woj. świętokrzyskiego oraz na północy woj. podkarpackiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami w ciągu dnia prognozowana jest temperatura maksymalna pomiędzy 30 a 34 st. C oraz temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C.

Alerty przed upałami pozostaną w mocy do godz. 20 w piątek.

Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami, które obejmą województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, a także południową część woj. dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może także spaść grad.

Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały od godz. 13 do godz. 20 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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