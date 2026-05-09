Sobota, 09 maja 2026 r. 
IMGW ostrzega przed przymrozkami w nocy

Data publikacji: 09 maja 2026 r. 22:35
Ostatnia aktualizacja: 09 maja 2026 r. 22:35
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami. Temperatura może lokalnie spaść przy gruncie do minus 4 st. C.

IMGW wydała alert I stopnia przed przymrozkami. Obowiązuje on dla całego województwa zachodniopomorskiego.

„Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, lokalnie 0 st. C, przy gruncie do minus 2 st. C, lokalnie minus 4 st. C” - poinformował instytut. Ostrzeżenia potrwają od godz. 23 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

(PAP)

