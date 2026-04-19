Wojewoda i przedstawiciele służb wzięli udział w rządowym spotkaniu o sytuacji pogodowej

Aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna w kraju, w związku z wydanym przez IMGW-PIB ostrzeżeniem pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu, była tematem niedzielnej wideokonferencji, w której udział wzięli Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski i zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Krzysztof Makowski, oraz inni przedstawiciele zachodniopomorskiej administracji i służb.

W spotkaniu zorganizowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udział brał także wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz oraz przedstawiciele administracji rządowej i służb krajowych.

Od niedzieli (19.04) od godz. 15:00 do poniedziałku (20.04) do godz. 15:00 w regionie prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Przewidywana suma opadów wynosi od 30 mm do 40 mm, lokalnie nawet do 50 mm.

"Sytuacja pogodowa jest na bieżąco monitorowana. Wszystkie służby są w podwyższonej gotowości. Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów IMGW, RCB oraz w aplikacji RSO." - w niedzielę przed południem przekazał Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

(k)

