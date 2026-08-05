IMGW ostrzega: Będzie burzowo i upalnie

Fot. Arleta Nalewajko

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców i wczasowiczów, wypoczywających w naszym regionie, przed upałem, który może wystąpić w środę i czwartek w województwie zachodniopomorskim. IMGW uprzedza również przed burzami, które spodziewane są na obszarze całego naszego województwa.

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Ostrzeżeniami II stopnia przed upałem objęte są m.in. województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie. Tam prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek.

„Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - czytamy natomiast w Alercie RCB i na stronie IMGW.

Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.

oprac. (ip)

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