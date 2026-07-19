IMGW ostrzega przed burzami w 15 województwach. Alert RCB dla 10 województw

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla 15 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. W dziesięciu województwach są alerty RCB.

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Alertami I stopnia objęte są województwa lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz w części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty utrzymają się najpóźniej do godz. 6 w poniedziałek.

Natomiast ostrzeżeniami II stopnia objęte są województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie oraz częściowo woj.: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia pozostaną w mocy najpóźniej do północy.

W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców przebywających na terenie części woj. świętokrzyskiego (powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki i staszowski), woj. mazowieckiego (powiaty: lipski, Radom, radomski i zwoleński), łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz woj. lubelskiego (powiat bialski, radzyński i Biała Podlaska).

„Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - ostrzegło RCB.

Ponadto od godz. 20 w niedzielę do poniedziałku rano w województwie warmińsko-mazurskim oraz części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego obowiązywać będą ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Tam prognozowane są opady deszczu od 30 mm do 50 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Spodziewany jest też grad.

(PAP)

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