Ile za wodę i ścieki?

Wody Polskie przypominają, że w ich kompetencjach nie leży ustalanie cen za wodę i ścieki. Jest to odpowiedzialność poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów. Wody Polskie jako regulator jedynie weryfikują zasadność proponowanych cen – obniżonych lub zawyżonych.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ustalają stawki opłat za wodę i ścieki na najbliższe trzy lata. Propozycje nowych cen wpływają do Wód Polskich, gdzie są wnikliwie analizowane. Przedsiębiorstwo to jako regulator ma za zadanie sprawdzić, czy proponowane przez samorządy taryfy są racjonalne i rzeczywiście dotyczą kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zaopatrywanie ludności w wodę jest jednym z podstawowych zadań gminy, dlatego ceny nie mogą być na tyle wysokie, by wykluczać społecznie mieszkańców.

Wody Polskie prowadzą szczegółową analizę kosztów poszczególnych spółek gminnych przed podjęciem decyzji o tym, by taryfę zatwierdzić lub odrzucić, analizują warunki ekonomiczne działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym pobieranej marży zysku oraz celowości ponoszonych kosztów.

– Dzięki dokładnej weryfikacji wniosku taryfowego w ciągu trzech lat obowiązywania nowej taryfy mieszkańcy Szczecina zaoszczędzą łącznie ok. 5,5 miliona złotych – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Jest to efektem obniżenia przez regulatora, czyli przez Wody Polskie, proponowanych wcześniej przez szczeciński ZWiK ewidentnie zawyżonych stawek.

