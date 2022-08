Skażona Odra. Premier zdymisjonował dwóch urzędników

Premier w związku z sytuacją na rzece Odrze, która została skażona, podjął decyzję o zdymisjonowaniu szefa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. - Z pewnością reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej - mówi Mateusz Morawiecki.

- Prawdopodobnie do Odry zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych i zrobiono to z pełną świadomością ryzyka i konsekwencji; nie odpuścimy tej sprawy, nie spoczniemy, dopóki winni nie zostaną surowo ukarani - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szkody zostaną z nami na lata - dodał.

"Wciąż nie posiadamy stuprocentowej pewności co do przyczyn i źródła zatrucia, nie ulega jednak wątpliwości, że mamy do czynienia z jednym z najpoważniejszych skażeń środowiska od dawna" - napisał premier w mediach społecznościowych.

