I znów stłuczka na pl. Rodła

Plac Rodła to jedno z bardziej newralgicznych skrzyżowań w mieście. Fot. Krzysztof Żurawski

Plac Rodła to jedno z bardziej newralgicznych skrzyżowań w mieście. Niestety, często dochodzi tam do kolizji i wypadków. We wtorek 12 grudnia około godz. 9 doszło do kolejnej stłuczki - zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe. Przyczyny ustala policja.

(żuk)