Huragany zniszczyły infrastrukturę. Rządowa pomoc dla gmin Dobra i Ińsko

Gmina Dobra i Ińsko dostały dofinansowanie z budżetu państwa na naprawę infrastruktury zniszczonej na początku tego roku przez huragany. Stosowne umowy podpisano w środę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

- Wichury spowodowały liczne trudności i straty. To był trudny okres. W ciągu trzech tygodni Pomorze Zachodnie nawiedziły wichury, których nie widziano od około dwudziestu lat - przypomniał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Dzisiejsze umowy to tylko część pomocy, która została skierowana do mieszkańców. Wcześniej została wypłacona kwota 492 tysięcy złotych dla gospodarstw domowych z 21 gmin na Pomorzu Zachodnim.

Wojewoda podkreślał, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości zależy, aby pomóc tym mniej zamożnym gminom.

Ińsko dostanie ponad 547 tys. zł na odbudowę pomostu przy plaży miejskiej. Do Dobrej zostanie przetransferowanych ponad 862 tys. zł. na odbudowę hali sportowej.

Burmistrz Ińska Jacek Liwak powiedział, że dla jego małej ojczyzny pomost jest bardzo ważny, bo Ińsko chce być miejscowością turystyczną.

- Teraz pomost będzie mógł odzyskać dawny blask - cieszył się samorządowiec. - Przecież korzystają z niego turyści z całego województwa zachodniopomorskiego.

- Wichura "Nadia" zerwała dach z naszej jedynej hali sportowej. Była w ciągłym użytkowaniu. Korzystały z niej dzieci, sportowcy, mieszkańcy - mówił burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesień. - Dzięki dotacji będziemy mogli wyremontować dach i na nowo nasze dzieci mogły korzystać z hali, będą mogły odbywać się lekcje wuefu, sportowcy będą mogli odbywać treningi.

Poseł Artur Szałabawka ocenił, że gdyby obie gminy zostały pozostawione same sobie, mogłyby mieć problem z naprawieniem tego, co zniszczyła klęska żywiołowa - musiałyby wziąć kredyty.

- Dopóki nie doprowadzimy do sytuacji, że poziom życia będzie wyglądał tak samo w małej miejscowości i w dużym mieście, to ciągle jeszcze przed nami bardzo dużo pracy - stwierdził poseł.©℗

(as)