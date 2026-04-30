Huczne obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Stargardzie [GALERIA]

Międzynarodowy Dzień Tańca w Stargardzie świętowano w tym roku wyjątkowo widowiskowo. Rynek Staromiejski na blisko dwie godziny zamienił się w tętniącą rytmem scenę, na której zaprezentowano szerokie spektrum stylów; od tańca klasycznego po energiczny hip-hop.

W wydarzeniu udział wzięli nie tylko lokalni artyści, ale także goście spoza miasta. Do Stargardu przyjechali soliści i zespoły m.in. ze Szczecina oraz Marianowa. Mimo to największą część występujących stanowili podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury, który był organizatorem całego przedsięwzięcia.

Na scenie zaprezentowały się dobrze znane stargardzkiej publiczności formacje: Aplauz, Ekspresja, Pasja oraz Akademia Ruchu Aktiv. Swoje umiejętności pokazali także tancerze ze szkół i grup takich jak Alfa Astra, Save The Beat, Seniority z UTW czy Namysto. Jagi z Marianowa przyjechały na występ … na rowerach. Ze Szczecina pojawiły się natomiast Diva Dance Academy oraz Kimama Dance Studio.

Kulminacyjnym punktem programu był efektowny finał w wykonaniu zespołów z MDK, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Jak co roku, nie zabrakło również integracyjnych momentów. Wspólne tańce porwały zarówno uczestników, jak i mieszkańców. W tym roku Rynek Staromiejski rozbrzmiewał rytmami „Macareny” oraz kultowego „Y.M.C.A.”, które połączyły pokolenia i stworzyły wyjątkową atmosferę święta.

Tegoroczne obchody pokazały, że taniec nie tylko bawi, ale także integruje społeczność i daje przestrzeń do wspólnego przeżywania radości.

