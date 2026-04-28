Wtorek, 28 kwietnia 2026 r. 
Stargard zatańczy razem na Rynku Staromiejskim

Data publikacji: 28 kwietnia 2026 r. 08:37
Wśród tancerzy największą grupę stanowiły zespoły z MDK. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

29 kwietnia Rynek Staromiejski w Stargardzie stanie się miejscem pełnym muzyki, ruchu i pozytywnych emocji. Wszystko za sprawą obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Wydarzenie rozpocznie się o g. 17. Na scenie pojawią się lokalne grupy taneczne, które zaprezentują szeroki wachlarz stylów; od nowoczesnych choreografii po bardziej klasyczne formy. Wystąpią m.in. Alfa Astra, GoGyal, Seniority, Save The Beat, Namysto, Diva Dance Academy, Jaga oraz Kimama Dance Studio. W planie są też integracyjne tańce, nie zabraknie znanych choreografii do przebojów takich jak „Macarena”, „Gangnam Style” czy „Y.M.C.A.”. Finałem wydarzenia będzie wspólny taneczny korowód.

