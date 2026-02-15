Mieszkańcy, także panowie, zatańczyli w geście solidarności [FILM]

Kolorem dominującym był różowy. Fot. Wioletta Mordasiewicz

14 lutego, w dniu kojarzonym przede wszystkim z miłością i bliskością, w Stargardzie wybrzmiał także inny, ważny przekaz – sprzeciw wobec przemocy wobec kobiet. Wszystko za sprawą międzynarodowej akcji One Billion Rising, która od lat jednoczy ludzi na całym świecie we wspólnym geście solidarności.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiło Stowarzyszenie Edukacja‑Zdrowie‑Aktywność. Spotkanie odbyło się w sobotę, 14 lutego, w godzinach 14-15 przy ul. Wyszyńskiego. Już z daleka można było dostrzec dominujący kolor różowy, symbol nadziei, jedności i wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

W akcji wzięli udział mieszkańcy miasta, nie tylko kobiety, lecz także mężczyźni. Uczestnicy podkreślali, że walka z przemocą wobec kobiet to sprawa całej społeczności.

Wydarzenie miało nie tylko wymiar symboliczny, ale również edukacyjny. Organizatorzy zwracali uwagę na skalę problemu oraz potrzebę reagowania na wszelkie przejawy agresji.

- Przemoc dotyka przecież nie tylko kobiet - mówi Mariola Łada-Siwiec, współorganizatorka. - Ta akcja jest w Stargardzie organizowana od kilkunastu lat.

Wspólny taniec i obecność w przestrzeni publicznej były manifestem solidarności z osobami, które doświadczyły przemocy, a także apelem o budowanie relacji opartych na szacunku i bezpieczeństwie.

- Zaśpiewamy piosenkę i dwa razy zatańczymy - mówiła tuż przed akcją Elżbieta Drobik, prezeska Stowarzyszenia Edukacja - Zdrowie - Aktywność, które zaprosiło mieszkańców to wspólnego, "różowego" tańca w centrum Stargardu. Akcja w Stargardzie była częścią globalnego ruchu, który każdego roku 14 lutego jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności przesłanie wydarzenia wybrzmiało głośno i wyraźnie: miłość nigdy nie powinna łączyć się z przemocą. ©℗

(w)

Film: Wioletta Mordasiewicz

