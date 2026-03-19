Taniec, który łączy i daje siłę. Wyjątkowe spotkanie, wyjątkowi artyści [GALERIA]

Uczestnicy „Magii Tańca" pokazali, jak dużo radości daje ta pasja. Fot. Dariusz Gorajski

W środę 18 marca Szczecin stał się regionalną stolicą ekspresji, integracji i artystycznych emocji. Wszystko za sprawą 18. edycji Wojewódzkiego Przeglądu Form Tanecznych „Magia Tańca”, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych nr 1. Wydarzenie zgromadziło blisko 70 wykonawców reprezentujących osiem placówek kształcenia specjalnego z całego regionu, m.in. z Kołobrzegu, Polic, Tanowa oraz Szczecina.

– „Magia Tańca” to coś więcej niż przegląd – to przestrzeń, w której każde dziecko może poczuć się ważne, zauważone i docenione. Tu nie liczy się rywalizacja, ale odwaga wyjścia na scenę i radość dzielenia się sobą z innymi – podkreślali organizatorzy.

Na scenie zaprezentowały się zespoły: „Piruet” – gospodarze przeglądu, „Niepowtarzalni” z Kołobrzegu, „Gwiazdy Dzikiego Zachodu” z Tanowa, „Dance bez barier” z Polic, a także szczecińskie grupy „Iskierki” i „Panterki”.

Widowisko zachwycało nie tylko różnorodnością choreografii, ale również dopracowaną oprawą wizualną. Barwne kostiumy i sceniczne stylizacje przenosiły publiczność w odległe zakątki świata oraz krainy wyobraźni. Na scenie pojawiły się m.in. inspiracje kulturą japońską, motywy Dzikiego Zachodu, afrykańskiego buszu, a także elementy bajkowe i poruszająca interpretacja postaci porcelanowej laleczki.

Program uzupełniły pokazy profesjonalne w wykonaniu Martyny Sałagan i Nataszy Klusek z zespołu Joy oraz tancerzy z klubu Szyk, pracujących pod kierunkiem Marzeny Koszykowskiej.

O szczególnym znaczeniu wydarzenia mówił wicedyrektor placówki, Piotr Sobczyński. Podkreślił, że taniec jest jedną z najchętniej wybieranych przez dzieci form aktywności, która nie tylko rozwija ekspresję, ale także wspiera procesy terapeutyczne.

– Muzyka i ruch wyzwalają radość, spontaniczność oraz pomagają budować samoakceptację. Zajęcia taneczne wspierają rozwój indywidualnych możliwości i pomagają w pokonywaniu własnych ograniczeń – zaznaczył.

Występy oceniało profesjonalne jury w składzie: instruktorka i choreograf Agata Kubiak oraz Mikołaj Kubiak, dyplomowany trener tańca sportowego z najwyższą międzynarodową klasą S. Zgodnie z ideą przeglądu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni – każdy otrzymał medal za pierwsze miejsce, a zespoły uhonorowano pucharami i nagrodami rzeczowymi.©℗

