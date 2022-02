Grupa młodych osób pobiła kierowcę autobusu w Podjuchach

To co tu piszecie, tylko w ścierwo landzie mozliwe

mexen

2022-02-02 22:06:18

@adler - Jeżeli mają rzeczywiście tyle lat, to dobrze wiedzą, że są nietykalni. Może za kilka lat jakiś znudzony sędzia wysłałby ich za recydywę na kilka lat w izolację. Ale póki co to hulaj dusza. I policja pewnie dobrze o tym wie - dlatego czasem olewają zgłoszenie. Takie mamy "wesołe" prawo. Jeden drugiemu może wejść na głowę, a drugi może co najwyżej zmienić dzielnicę lub miasto. A niech tylko ktoś się im odwinie - zaraz będą media huczały, że pobito dzieci...