Groźny puch, czyli nieznośny ciężar (na) dachu

Fot. Archiwum. Śnieg zalegający na dachu może nawet zagrozić konstrukcji budynku - o czym przypominają szczecińscy strażacy.

Kilka centymetrów śniegu na chodniku to drobiazg. Jednak na dachu - to ciężar, który może zagrozić nawet konstrukcji budynku. O czym przypomina i przed czym ostrzega Zachodniopomorska Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dla Szczecina prognozy są łaskawe: opady śniegu w najbliższych dniach osiągną maksymalnie - w nocy ze środy na czwartek (7-8 stycznia) - 2 cm.

- W tym roku, przynajmniej do tej pory, ilość interwencji związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi, czyli silnym wiatrem i śniegiem, była marginalna: było ich zaledwie 7. Jednak śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii. Zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i o dużych powierzchniach. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej - stwierdza asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Jak poważne to zagrożenie, pokazują liczby przytaczane przez KW PSP: „Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu - około 900 kg".

- Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Oczywiście, pomagamy w sytuacjach, gdy jesteśmy proszeni o usunięcie sopli stanowiących zagrożenie - informuje asp. Dariusz Schacht. - Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Jeśli podmiot, który włada obiektem, nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

Co do zasady, straż pożarna nie kontroluje dachów i nie weryfikuje np. obowiązku kontroli ich stanu technicznego, jaki spoczywa na „właścicielach i zarządcach obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw.". Jest to w gestii nadzoru budowlanego. Natomiast strażacy - w ramach prewencji zagrożeń - przestrzegają: „Nadmierne obciążenie, wywołane intensywnymi opadami śniegu, konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej". ©℗

