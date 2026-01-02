Strażacy interweniowali 346 razy po intensywnych opadach śniegu m.in. w Zachodniopomorskiem

Fot. archiwum

Pierwszego stycznia strażacy interweniowali 346 razy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Zgłoszenia dotyczyły głównie skutków opadów śniegu – przekazał w piątek PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

Działania strażaków polegały m.in. na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi z dróg, chodników oraz budynków.

Jak przekazał Kierzkowski, najwięcej interwencji związanych z opadami śniegu odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim – 110, woj. mazowieckim – 98, woj. wielkopolskim – 32, woj. zachodniopomorskim – 24, woj. śląskim – 17 i woj. lubuskim – 15.

1 stycznia 2026 r. straż odnotowała 1972 interwencje, w tym 835 w związku z pożarami; 921 dotyczyło miejscowych zagrożeń, było też 216 fałszywych alarmów.

W pożarach zginęły dwie osoby, a 21 zostało rannych.

Kierzkowski podkreślił, że strażacy pozostają w gotowości do reagowania na kolejne zgłoszenia.

