Śnieg na koniec roku [GALERIA]

Zgodnie z prognozami w Szczecin w środę 31 grudnia występują opady śniegu. Pogarszają się warunki na drogach.



- Od samego rana nasze służby są w pełnej gotowości - poinformował Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. - Już 15 pojazdów pracuje na ulicach miasta, a pierwsze piaskarki wyjechały jeszcze przed rozpoczęciem opadów. Na bieżąco monitorujemy prognozy pogody, a sprzęt pozostaje w pełnej gotowości do dalszych działań. Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności – zarówno pieszych, jak i kierowców. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo na drogach.

REKLAMA

(K)

REKLAMA