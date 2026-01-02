Piątek, 02 stycznia 2026 r. 
Śnieg na koniec roku [GALERIA]

Data publikacji: 31 grudnia 2025 r. 16:07
Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2025 r. 23:37
Śnieg na koniec roku
 

Zgodnie z prognozami w Szczecin w środę 31 grudnia występują opady śniegu. Pogarszają się warunki na drogach. 
 
- Od samego rana nasze służby są w pełnej gotowości - poinformował Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. -  Już 15 pojazdów pracuje na ulicach miasta, a pierwsze piaskarki wyjechały jeszcze przed rozpoczęciem opadów. Na bieżąco monitorujemy prognozy pogody, a sprzęt pozostaje w pełnej gotowości do dalszych działań. Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności – zarówno pieszych, jak i kierowców. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo na drogach.

