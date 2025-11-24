Spadł pierwszy śnieg tej jesieni

Poniedziałek godz. 8 rano: skrzyżowanie al. Wyzwolenia i ul. Jacka Malczewskiego. Fot. Czytelnik

W nocy w naszym województwie spadł pierwszy śnieg tej jesieni. Na szczęście opady nie były tak intensywne, jak we wschodnio — południowej części kraju. Napadało 2-3 centymetry śniegu.

Od rana - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - na drogach regionu pracuje 59 solarek i pługosolarek. W samym Szczecinie główne drogi są czarne i przejezdne. Miejscami jest jednak ślisko.

- Służby odpowiedzialne za Akcję Zima pracowały w ubiegły weekend. W nocy z niedzieli na poniedziałek piaskarki wyjechały na ulice Szczecina o godzinie 3:00 - mówi Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Główne ciągi komunikacyjne, mosty, wiadukty, ulice o dużym nachyleniu czyli te ulice, które znajdują się w I i II kolejności oczyszczania, są odśnieżone - dodaje.

Utrudnienia występują na węźle Kijewo, gdzie rano doszło do dwóch stłuczek. Jak informują nasi Czytelnicy, nieodśnieżone są jeszcze natomiast mniejsze, poboczne uliczki.

Kierowcy powinni zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze - uczula policja.

Obecnie w Szczecinie temperatura wynosi dwa stopnie poniżej zera. Jednak w ciągu dnia słupek rtęci na termometrach wyjdzie na delikatny plus.

„Prognoza pogody jest na bieżąco kontrolowana, a sprzęt firmy MPO i Remondis jest w pełnej gotowości” - zapewnia ZDiTM.

(ip)

