Groził i celował w innego kierowcę atrapą broni. Akcja kontrterrorystów w Szczecinie

Wszystko zaczęło się od ulicznej stłuczki w Szczecinie, po której między kierowcami doszło do kłótni. Przybrała ona dramatyczny obrót, gdy jeden z mężczyzn zaczął grozić drugiemu i skierował w jego stronę przedmiot, który przypominał broń.

Policja potraktowała sprawę poważnie. 46-letniego agresora zatrzymali szczecińscy kontrterroryści wraz z kryminalnymi z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno. Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci znaleźli m.in. atrapę broni, amunicję oraz rośliny konopi. Zabezpieczono również blisko 8 gramów suszu roślinnego.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 46-latkowi czterech zarzutów, w tym kierowania pojazdem pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, stosowania groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano dozór policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakaz opuszczania kraju.

(k)

