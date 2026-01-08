Groził śmiercią byłej partnerce i jej bliskim [FILM]

Fot. kadr z policyjnego filmu z zatrzymania mężczyzny

Policjanci z Gryfic zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który kierował poważne groźby karalne wobec swojej byłej partnerki, jej narzeczonego i ich nienarodzonego dziecka oraz innych członków rodziny 21-letniej kobiety.

Z ustaleń policjantów wynika, że groźby pozbawienia zdrowia i życia były powtarzane wielokrotnie, konkretne i na tyle poważne, że istniała realna obawa ich spełnienia. Sprawca kierował je zarówno za pośrednictwem komunikatorów internetowych, jak i podczas rozmów telefonicznych.

Kryminalni zajęli się tą sprawą i zatrzymali 24-letniego mieszkańca województwa lubuskiego na terenie Koszalina. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał cztery zarzuty kierowania gróźb karalnych w warunkach recydywy.

Sąd Rejonowy w Gryficach po zapoznaniu się z materiałami sprawy zastosował wobec 24-latka tymczasowy areszt na dwa miesiące. 24-latek trafił do zakładu karnego.

(k)

