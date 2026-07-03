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Groził mieszkańcom wsi pozbawieniem życia

Data publikacji: 03 lipca 2026 r. 18:28
Ostatnia aktualizacja: 03 lipca 2026 r. 18:34
Groził mieszkańcom wsi pozbawieniem życia
Fot. KPP w Białogardzie  

Sąd Rejonowy w Białogardzie zastosował trzymiesięczny areszt wobec 39-letniego mężczyzny. Odpowie on m.in. za kierowanie gróźb pozbawienia życia z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

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We wtorek, 30 czerwca, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie otrzymał zgłoszenie o agresorze, który przy użyciu niebezpiecznego narzędzia groził mieszkańcom jednej z podbiałogardzkich miejscowości. Na miejsce skierowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, którzy w tym czasie pełnili służbę w Białogardzie.

Funkcjonariusze zatrzymali 39-latka. Na miejscu ustalili również, że zatrzymany nie tylko groził pokrzywdzonym, ale także publicznie ich znieważał i pomawiał.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące kierowanie gróźb pozbawienia życia, zniesławienia oraz zniewagi, a w piątek sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 3 miesiące.

(k)

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