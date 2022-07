Kreatywne pomysły na Szczecin. Rekord projektów do SBO!

Wiele na to wskazywało, ale teraz to już pewne: mamy rekord nienotowany od 14 lat. Mowa o liczbie projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W edycji 2023 jest ich aż 218.

Centrum Informacji Miasta potwierdza:

- 218 pomysłów na Szczecin! To największa liczba projektów od wielu lat. Więcej było tylko podczas pierwszej edycji SBO - 328. O tym, na które z nich będzie można głosować zdecyduje proces weryfikacyjny.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym dla SBO 2023, weryfikacja projektów złożonych przez mieszkańców potrwa do września br. Po wakacjach, czyli również we wrześniu, powinna nastąpić publikacja ich pełnej listy. Kluczowy dla tegorocznej edycji SBO ma być październik. Będzie to miesiąc zarówno promocji projektów, przygotowania głosowania, jak również samego głosowania. Tym razem na listopad - czyli o miesiąc wcześniej niż w ub. roku - magistrat zapowiedział publikację wyników SBO 2023. ;

- Projekty zostaną opublikowane na stronie sbo.szczecin.eu po weryfikacji formalnej (I ETAP), gdzie będzie mógł się z nimi zapoznać każdy mieszkaniec naszego miasta. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną poddane weryfikacji pod kątem możliwości ich realizacji (weryfikacja merytoryczna – II ETAP). Projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę i zostaną zatwierdzane przez zespoły społeczne (III ETAP), trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą najlepsze z nich jeszcze w tym roku - przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

(an)