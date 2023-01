Głośna sprawa gastronomików. Urzędnicy fiskusa nie byli skorumpowani

Sądy orzekły

2023-01-30 12:24:36

że "nie udało się udowodnić korupcji", od tego do "nie byli skorumpowani" jest bardzo długa i wyboista droga a Temida... no cóż być może uznała że "Obwinieni są osobami charakteryzującymi się dużym stopniem roztargnienia". Przypominać należy za każdym razem - III Rzesza była państwem prawa (potwierdzają to współczesne wyroki sądów niemieckich) a proces nazistów w Norymberdze był z prawem niezgodny - to a propos praworządności i państwa prawa.