Głos pokolenia na ścianach... toalety. Manifest czy wandalizm?

Napisy na ścianach i drzwiach kabiny toaletowej na temat m.in. wykluczenia osób transpłciowych i homoseksualnych można przeczytać... w galerii handlowej w ścisłym centrum Szczecina. To manifest pokolenia czy czysty wandalizm?

Centra handlowe są popularnym miejscem spędzania czasu przez młodych ludzi. Odwiedzając tutejsze toalety, można się przekonać jak bardzo popularnym. Praktycznie na każdym piętrze kabiny toalet popisane są od wewnątrz flamastrami i długopisami.

Oprócz „typowych” wulgarnych tekstów i nazw kont w mediach społecznościowych, znaleźć tam można całe mnóstwo odniesień do aktualnych problemów społecznych, szczególnie wykluczenia osób homoseksualnych i transpłciowych. Teksty, wbrew powszechnym przekonaniom o wandalizmie, udzielają wsparcia tym osobom.

Czytamy m.in.: „Czujesz się chłopakiem? Cool, idź do męskiej”, „Trans person peed here and no one was hurt” (Osoba transpłciowa sikała tutaj i nic się nikomu nie stało), „Love you boy/girl/nonbinary” (Kocham cię chłopaku, dziewczyno, osobo niebinarna), ale też napis „Nie chce mnie, bo jestem ćpunką”, na który ktoś odpisał: „To przestań ćpać, idź do Monar”.

Być może socjologowie uznaliby to za ciekawe pole badawcze pokolenia Z, czyli dzisiejszych nastolatków - ich spojrzenia na świat i sprzeciwu wobec tego, co widzą i czego doświadczają. Czy jednak aby na pewno publiczne toalety są miejscem na takie manifesty?©℗

Tekst i fot. (mkl)