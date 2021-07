Flisacy dopłynęłi do Szczecina

W sobotę około godziny 14 tratwa i towarzyszące jej jednostki zamajaczyły w okolicy Dworca Głównego. Flisacy nieśpiesznie dopłynęli do bulwaru u podnóży Wałów Chrobrego na krótki odpoczynek, po czym wykonali rundę po Odrze wzbudzając zaciekawienie spacerowiczów.

Uczestników jubileuszowego XXV Flisu Odrzańskiego powitał na Łasztowni kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner, wielokrotny komodor poprzednich flisów. Na Skwerze Kapitanów opowiadał o wybitnych dowódcach Polskiej Marynarki Handlowej i żeglarzach, którzy związali swe życie ze Szczecinem. Potem było pamiątkowe zdjęcie.

- Przepłynęliśmy ponad 414 kilometrów. Ruszyliśmy w zeszłym tygodniu we wtorek (6 lipca), skończyliśmy dzisiaj. Jeszcze na tylko czeka krótki przeskok do portu na demontaż tratwy. W sumie dopełnimy 420 kilometrów - relacjonuje Arkadiusz Drulis, komodor flisu.

- Na wyprawę byliśmy przygotowani, a przygody były drobne. Nie straciliśmy ani sztuki drewna. Wszyscy są zdrowi i cali. Flis się udał. Woda była dobra, ani za płytka ani za głęboka - dodaje.

Arkadiusz Drulis przypomniał, że dzięki zapałowi Elżbiety Marszałek, która zorganizowała pierwsze flisy, a potem je kontynuowała, wiele miejscowości zmodernizowało lub wybudowało przystanie i turystycznie na nowo powróciło nad rzekę.

Retman Mieczysław Łabędzki wspomina: - Tak naprawdę pierwsze dwa flisy odbyły się bez tratwy. - W 1997 roku p. doktor Elżbieta marszałek spotkała nas w Gdańsku pod fontanną Neptuna. Przyjechała następnie do Ulanowa i namówiła nas. Pojechaliśmy potem do Bielinka gdzie mięliśmy montować tratwę, no i tak się zaczęło.

Zmęczeni uczestnicy wyprawy rzecznej udali się następnie do Starej Rzeźni, gdzie czekał na nich poczęstunek.

(kl)