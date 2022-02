Filharmonia Szczecińska odpowiada partii KORWiN

Partia KORWiN nawet nie zapoznała się z naszą odpowiedzią na swoje pytania - deklaruje Filharmonia Szczecińska. To odpowiedź instytucji na oświadczenie korwinistów, że powiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników filharmonii. Działaczom nie podoba się, że w budynku przy placu Solidarności goście okazują certyfikaty covidowe.

- 12 stycznia partia KORWiN zwróciła się do Filharmonii z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podstawy prawnej, zarówno w prawie powszechnie obowiązującym, jak i przepisach wewnętrznych Filharmonii, do "weryfikowania statusu zaszczepienia klientów oraz uzależniania od tego statusu możliwości skorzystania z usługi" - mówi Rafał Ceglarek, rzecznik FS. - 26 stycznia Filharmonia skierowała do wnioskodawcy pismo, w którym w pierwszej kolejności wyjaśniła, że pracownicy Filharmonii nie dokonują weryfikacji zaszczepienia klientów, a także wskazała podstawę prawnę okazywania przez gości Filharmonii unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID lub zaświadczeń równoważnych (o wyniku testu i o powrocie do zdrowia). Partia KORWiN nie zapoznała się z naszą odpowiedzią, bowiem nie odebrała przesyłki - pismo Filharmonii zostało zwrócone do Filharmonii z adnotacją poczty "nie podjęto w terminie".

Według szczecińskich korwinistów sprawdzanie certyfikatów covidowych to łamanie prawa i „wprowadzanie segregacji sanitarnej”.

(as)