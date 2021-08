"Solidarność" odgryza się prezydentowi Krzystkowi

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek próbuje wywołać konflikt - ocenia w swoim komunikacje zachodniopomorska "Solidarność". To reakcja na wypowiedź Krzystka na temat podwyżek dla polityków, której udzielił "Kurierowi Szczecińskiemu".

Według "Solidarności" słowa prezydenta, aby o "podwyżki dla władzy centralnej zapytać koalicjantów obecnej władzy - na przykład ze związkowej "Solidarności"" są próbą wciągnięcia związku zawodowego w spór, w którym nie jest on stroną.

- W naszej ocenie takie słowa prezydenta miasta są niczym innym jak próbą wywołania konfliktu - pisze Mieczysław Jurek, szef zachodniopomorskiej "Solidarności". - W Szczecinie trwają właśnie negocjacje między stroną społeczną a prezydentem dotyczącą regulacji płac w miejskich jednostkach budżetowych. Ich pracownicy nie mogą się doczekać podwyżek od dwóch lat. Nie dostrzegamy chęci Pana Prezydenta, by rozwiązać problem, który przecież leży w zasięgu jego prerogatyw. Przeciwnie, zamiast szukać konsensusu, satysfakcjonującego kilkunastutysięczną grupę mieszkańców, prezydent Piotr Krzystek niegodnie atakuje negocjacyjnych partnerów.

Ponadto Jurek oskarża prezydenta o to, że wybiera drogę "agresji, konfliktu i konfrontacji".

Prezydent Piotr Krzystek sprawę podniesienia zarobków politykom komentował w "Kurierze" tak:

- W obecnej sytuacji podwyżki dla ministrów i posłów to szczyt hipokryzji i cyniczna rozgrywka polityczna - mówi prezydent Szczecina. - Do tej gry próbuje się wciągnąć samorządowców. Robi się to po to, żeby PiS mógł powiedzieć: „patrzcie – oni też”. Jestem przeciwnikiem podwyższania wynagrodzeń władzy, w czasie kiedy to właśnie ten rząd funduje wszystkim mieszkańcom rosnące ceny w sklepach, podwyżki prądu, paliwa, a dodatkowo ogranicza dochody samorządów i przerzuca na nas koszty swoich zadań. Nie zamierzam brać w tym udziału. O podwyżki dla władzy centralnej sugeruję zapytać koalicjantów obecnej władzy - na przykład ze związkowej „Solidarności”. Zmiany systemowe są potrzebne, ale powinny być poprzedzone szeroką dyskusją.©℗

(as)