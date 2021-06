"Solidarność" chce emerytury stażowej

- NSZZ "Solidarność" będzie zbierać podpisy pod projektem ustawy, która ma zapewnić możliwości przejścia na emeryturę po odpowiednim wypracowaniu stażu pracy - zapowiedział w poniedziałek przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek. Związkowcy chcą zebrać więcej niż 100 tys. podpisów. Akcja ma ruszyć w najbliższym czasie.



Inicjatywa obywatelska zakłada wprowadzenie emerytury stażowej dla osób, które uzbierają kapitał minimalny pozwalający na uzyskanie co najmniej minimalnej emerytury i osiągną staż: w przypadku kobiet - 35 lat okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, a w przypadku mężczyzn - 40 lat. NSZZ "Solidarność powołuje się na umowę programową zawartą w 2015 roku z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.

- Zawarte porozumienie mówiło o tym, że zostanie zrealizowany postulat obniżenia wieku emerytalnego w powiązaniu ze stażem pracy - wyjaśnia Mieczysław Jurek przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. - W pierwszej kadencji prezydent Andrzej Duda wraz z Prawem i Sprawiedliwością doprowadził do realizacji ustawy obniżającej wiek emerytalny, ale został niespełniony drugi człon zapisu mówiący o stażu pracy. Dwukrotnie zwracaliśmy się do prezesa Jarosława Kaczyńskiego z propozycją realizacji drugiego członu zapisu. Po konsultacjach spodziewaliśmy się, że nasz postulat znajdzie swoje miejsce w zapowiadanym przez rząd programie Polski Ład. Niestety tak się nie stało.

Jak przekonuje Mieczysław Jurek, środowisko pracownicze ma ogromne oczekiwania, że postulat o emeryturze stażowej będzie zrealizowany.

- Na zebranie stu tysięcy podpisów mamy dziewięćdziesiąt dni - mówi M. Jurek. - Będziemy je zbierać do końca września. Im więcej podpisów zbierzemy tym inicjatywa będzie mocniejsza. Będziemy obserwować zachowania wszystkich posłów przy tej inicjatywie i oceniać ich postawę. Jeśli w Sejmie inicjatywa zostanie zbagatelizowana, pojedziemy do Warszawy, by na ulicach dopominać się o jej realizację.

(KK)