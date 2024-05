Festyn hospicyjny w Policach. Znowu wśród mieszkańców

Po 6 latach Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów Tanowo wraca do tradycji corocznych festynów hospicyjnych, które odbywały się w Policach. Najbliższy, pod hasłem „Ciesz się Zdrowiem” już w sobotę 25 maja na placu naprzeciwko Galerii Hosso. Początek o godz. 11, zabawa potrwa do godz. 15. Będzie dużo atrakcji dla dzieci: dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, do zwiedzania wóz strażacki i radiowóz policyjny. A dla wszystkich występy artystyczne, poczęstunek, loteria fantowa i wiele innych. (sag)