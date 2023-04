Festiwal wina na Zamku Książąt Pomorskich

Fot. Dariusz GORAJSKI

Trzecia edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego odbywa się w ten weekend w Szczecinie. Produkty zaprezentuje 12 winnic. Na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich można posmakować również tradycyjnych wędlin, serów, przetworów. Degustacje umili klimatyczna muzyka.

Zamkowy weekend z winiarstwem rozpoczyna się w piątek o godzinie 17 (do godz. 23). W sobotę festiwalowe wydarzenia będą odbywały się od godz. 13 do 23, a w niedzielę w godz. 13-19. Można degustować produkty na miejscu, ale także zrobić zakupy.

To również okazja, by zdobyć wiedzę dotyczącą winiarstwa i enoturystyki. W programie m.in. wykłady na temat historii winiarstwa na Pomorzu Zachodnim, wytwarzania wina czy serwowania go w odpowiednim połączeniu z potrawami. Liczba miejsc na prelekcje ograniczona – obowiązują bezpłatne wejściówki, które podczas festiwalu otrzymać można na stoisku Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego.

(K)