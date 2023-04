Festiwal Wina Pomorza Zachodniego w ten weekend w Szczecinie

Podczas trzeciej edycji Festiwalu Wina będzie można poznać ofertę aż 12 wytwórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego - zapowiadają organizatorzy. Fot. Ryszard PAKIESER

W nadchodzący weekend (21-23 kwietnia), na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego. Imprezie będą towarzyszyły konkursy i koncerty. Odbędą się też tematyczne prelekcje poświęcone winiarstwu, które w naszym regionie ma wielowiekową tradycję.

- Festiwal Wina Pomorza Zachodniego ma na celu promowanie produktów regionalnych, rozwój wiedzy na temat winiarstwa i enoturystyki, popularyzację szeroko pojętej kultury wina, w tym szczególnie zachodniopomorskich tradycji winiarskich oraz integrację branży winiarskiej – mówi Damian Orlik, przewodniczący Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego.

Wiadomo już, że podczas Festiwalu będzie można poznać ofertę 12 wytwórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego. To: Winnica Bekasiak, Winnica Binowo, Winnica Darłowo, Winnica Invictus, Winnica Kojder, Winnica Molias, Winnica Rajkowo, Winnica Sydonia, Winnica Tecławska Góra, Winnica Turnau, Winnica Zodiak, Skarb Templariuszy. Ich ofertę uzupełnią stoiska regionalnych producentów przekąsek, takich jak sery zagrodowe, wędliny, ryby. Wiele z tych produktów jest wręcz zalecanych do wina, co pozwala w pełni podkreślić jego smak. Podczas Festiwalu specjaliści podpowiedzą jak i z czym mieszać różnego rodzaju smaki.

W trakcie III Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego zostaną wygłoszone trzy prelekcje. Niedzielna nosi tytuł „Pomorze z nieco w(innej) perspektywy, czyli o tradycjach winiarskich w krainie Gryfa”. Jej autorem będzie dr Tomasz Duda, wykładowca akademicki specjalizujący się w turystyce kulturowej i dziedzictwa. Wykład skupi się na pokazaniu i przypomnieniu faktu, że na Pomorzu od wieków istniały warunki do uprawy winorośli, z czego korzystali nie tylko zakonnicy ale również władcy Pomorza oraz możne rodziny szlacheckie i rycerskie. Ważnym elementem prelekcji będzie nawiązanie do współczesnego rozmieszczenia winnic w kontekście dawnego obrazu tradycji winiarskich na Pomorzu. Wszystko razem podkreśla znaczenie potencjału winnic dla rozwoju turystyki kulturowej w regionie, czyli enoturystyki polegającej na odwiedzaniu miejsc uprawy winorośli, poznawaniu regionów winiarskich i ich szeroko pojętej kultury.

Muzyczne wieczory wypełnią koncerty muzyków operujących w takich stylach jak jazz, folk, blues i soul. Pierwszy koncert zagra w piątek (21.04) Konrad Słoka & Chango. Po nich na scenie pojawi się duet „Pink Mars”.

Zamkowy weekend z winiarstwem rozpocznie się w piątek o godzinie 17 (do godz. 23). W sobotę festiwalowe wydarzenia będą odbywały się od godz. 13 do 23, a w niedzielę w godz. 13-19. Produkty będzie można degustować na miejscu, ale także zrobić zakupy. Uczestnicy imprezy będą mogli na miejscu wypożyczyć kieliszek, przynieść swój własny lub kupić specjalny „festiwalowy”.

Wstęp na Festiwal Wina i towarzyszące mu wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorami imprezy są Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI