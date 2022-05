Festiwal win z regionu. Weź kieliszek, przyjdź na zamek!

Warto zajrzeć w ten weekend na dziedziniec szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich, gdzie winiarze serwują trunki wytwarzane przez siebie w lokalnych winnicach. Podczas drugiej edycji imprezy plenerowej połączonej z degustacjami pn. II Festiwal Wina Pomorza Zachodniego prezentuje się 10 producentów. Kto nań zbłądzi, ten może wybierać i przebierać, bo do wypicia szykuje się sporo. Wystawcy zapowiedzieli, że w ofercie zaproponują tym razem w sumie aż 60 win.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych do udziału w spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie warzenia win i posłuchania prelekcji o winiarstwie i winach. Te ostatnie poprowadzą w sobotę i w niedzielę m.in. Grzegorz Mikiciuk i Arkadiusz Telesiński z ZUT, Marta Sidorkiewicz z US i Maurycy Michalak, sommelier z Winnicy Turanu. Jeden z wykładów nosi tytuł „Wino to życie, czy Petroniusz miał rację?”, podczas innego zainteresowani dowiedzą się, jak zostać domowym sommelierem w 30 minut. Wejście na nie za okazaniem bezpłatnych voucherów pobranych wcześniej z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali zamkowego kina.

Na odwiedzających czekają też stoiska z serami, rybami, wędlinami i innymi wyrobami. Ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję potrawami rozstawią się food trucki.

Organizatorzy na miejscu oferują do kupienia klientom okolicznościowe kieliszki festiwalowe jako pamiątki. Kto zechce nieco zaoszczędzić może też wypożyczyć kieliszek w wersji eko. Ale można przyjść również z własnym w kieszeni. W sobotę impreza potrwa do godz. 23, a w niedzielę w godz. 13-19.

