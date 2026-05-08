Ewangelizacja na placach w Szczecinie i innych miastach regionu

Jednym z siedmiu miejsc, gdzie możemy spotkać osoby przepowiadające Dobrą Nowinę, jest plac Zamenhofa – w minioną niedzielę było tam radośnie. Fot. Krzysztof WOJTASIAK

Trwa obecnie okres Wielkanocny. Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele wspólnot Kościoła katolickiego w okresie tym ewangelizują na ulicach miast całego świata. Także w naszym regionie w wielu miejscach odbywa się taka akcja.

Jest to odpowiedź na wezwanie papieża Leona XIV wyrażone w słowach: „Nie bójcie się oddać wszystkiego – swojego czasu, swojej energii – Bogu i braciom, poświęcić się bez reszty Panu i innym. Tylko w ten sposób odnajdziecie w życiu coraz to nowy smak i coraz głębszy sens. Świat potrzebuje waszego świadectwa, aby przezwyciężyć wypaczenia naszych czasów i stawić czoła wyzwaniom, a przede wszystkim, aby na nowo odkryć dobry smak miłości Boga i bliźniego”.

Głoszą ewangelię, jak mówi Pismo Święte w porę i nie w porę. Niedzielna ewangelizacja była tego symbolem. Wyszli na place, by głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. W minioną niedzielę spotkaliśmy na Placu Zamenfoha przedstawicieli Drogi Neokatechumenalnej z dwóch parafii: ojców Dominikanów w Szczecinie i Matki Bożej Królowej Świata z Dobrej. Było radośnie. Wielu uczestników przyszło całymi rodzinami.

Jeszcze w najbliższą niedzielę 10 maja, przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych będą ewangelizować: śpiewem, tańcem, a przede wszystkim świadectwami działania Boga w ich życiu, przepowiadaniem ewangelii o Chrystusie Zmartwychwstałym.

Ewangelizacja uliczna rozpoczyna się o godz. 15 i trwa ok. 2 godzin. Skierowana jest do wszystkich, a w sposób szczególny do ludzi oddalonych od Kościoła. W Szczecinie możemy spotkać ewangelizatorów oprócz Placu Zamenhofa, także na Łasztowni i na placu przy Krzyżu u zbiegu ulic Santockiej, 26 Kwietnia i Jana Bosko. Ponadto w naszym regionie ewangelizacja odbywa się w Stargardzie, Policach, Kamieniu Pomorskim i Barlinku. ©℗

