Europejski Tydzień Testowania. Sprawdź się bezpłatnie i anonimowo!

Europejski Tydzień Testowania rozpoczął się w poniedziałek 17 listopada. W tym czasie szczeciński Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny będzie otwarty codziennie, do piątku. Łatwiej więc będzie wykonać test w kierunku HIV, HCV i kiły. Można to zrobić bez skierowania, za darmo i anonimowo.

Europejski Tydzień Testowania to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma zachęcać do wykonywania testów w kierunku HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

– Celem akcji jest zwiększenie świadomości, przełamywanie stereotypów i pokazanie, że testowanie to prosty krok w stronę zdrowia i bezpieczeństwa – swojego i innych – mówi koordynatorka szczecińskiego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego Małgorzata Kłys-Rachwalska.

Punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD) to miejsca, w których każdy może bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania wykonać test w kierunku HIV. W Szczecinie punkt znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 (1. piętro), a za jego funkcjonowanie odpowiada Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU.

Podczas Tygodnia Testowania PKD przy Broniewskiego działać będzie do 21 listopada włącznie, w godzinach 15-19 (ostatnia osoba przyjmowana jest pół godziny przed zamknięciem punktu).

– W naszym punkcie oferujemy osobom chcącym wykonać test możliwość sprawdzenia się nie tylko w kierunku HIV, ale także wirusowego zapalenia wątroby typu C i kiły – dodaje Małgorzata Kłys-Rachwalska. – Wyniki badania HCV i kiły pacjent poznaje już po 10-15 minutach, a wynik HIV odebrać może następnego dnia. W uzasadnionych przypadkach mamy możliwość wykonania szybkiego testu IV generacji. Wówczas wynik testu na HIV pacjent poznaje już po 20-40 minutach.

W PKD pracują wykwalifikowani doradcy, którzy udzielają wsparcia i informacji przed i po testach.

Więcej informacji: https://www.testingweek.eu/

