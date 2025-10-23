Planowy test syren alarmowych na terenie miasta

W czwartek do godziny 16.00 w Szczecinie zostanie przeprowadzony test sygnału syren alarmowych. Komenda Miejska PSP poinformowała, że to rutynowe działania i mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań.

O testach systemu ostrzegania w godzinach 10.00-16.00 poinformował w czwartek Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Jak przekazano, jest to jedynie test sprawności urządzeń ostrzegawczych – nie występuje żadne realne zagrożenie. "Sygnały dźwiękowe zostaną uruchomione wyłącznie w celach kontrolnych" – podkreślono.

Komenda Miejska PSP w Szczecinie zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań w związku z uruchomieniem syren.(PAP)

