Środa, 10 września 2025 r. 
Niemcy testują system ostrzegania. Możliwe komunikaty w telefonach

Data publikacji: 10 września 2025 r. 21:09
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 21:09
11 września (w czwartek) w Niemczech przeprowadzony zostanie ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W ramach ćwiczenia, we wszystkich niemieckich sieciach telefonii komórkowej, zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że z uwagi na zasięg sygnału, możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce, w szczególności w strefie przygranicznej z Niemcami.

"Odebranie takiego komunikatu będzie miało wyłącznie charakter testowy i nie wymaga podejmowania żadnych działań", informuje RCB. 

