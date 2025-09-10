Niemcy testują system ostrzegania. Możliwe komunikaty w telefonach

Fot: Pixabay

11 września (w czwartek) w Niemczech przeprowadzony zostanie ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W ramach ćwiczenia, we wszystkich niemieckich sieciach telefonii komórkowej, zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że z uwagi na zasięg sygnału, możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce, w szczególności w strefie przygranicznej z Niemcami.

"Odebranie takiego komunikatu będzie miało wyłącznie charakter testowy i nie wymaga podejmowania żadnych działań", informuje RCB.