Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego. Pamiątki pełne refleksji

Zwyciężczyni tegorocznej edycji przeglądu Karolina Jasińska zawładnęła sercami publiczności i jury. Fot. Katolicka Inicjatywa Kulturalna

W miniony weekend w sali koncertowej Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu dokonała się siódma edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, a współorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, na długo zapadnie w pamięci zarówno wykonawców, jak i licznie zgromadzonej publiczności.

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Powodem niezapomnianych doznań był wysoki poziom części konkursowej przeglądu i okraszające go, wieńczące każdy wieczór dwudniowego wydarzenia, spektakle. Mowa o „Kataryniarzu” przygotowanym przez Marcina Baltazara Gąbkę z zespołem „Deszczowcy” oraz o „Epitafium” w wykonaniu Przemysława Lembicza i Artura Kępki. „Kataryniarz” to wyrażona piosenkami Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego opowieść o notorycznym konflikcie pragnienia wolności z chaosem historii. Spektaklowi towarzyszyły wymowne etiudy teatralne Karoliny Strojnowskiej-Gąbki oraz zachwycający śpiew Emilii Pęgier.

Program „Epitafium” zamykający drugi dzień tegorocznej edycji „Pamiątek” był mistrzowskim przeniesieniem publiczności w świat wybitnych bardów: Gintrowskiego, Kaczmarskiego i Łapińskiego. Teksty Herberta, Kaczmarskiego i Natana Tenenbauma w interpretacji Lembicza i Kępki kolejny raz obroniły się ponadczasową, bolesną aktualnością.

Najważniejszą częścią tegorocznej edycji „Pamiątek” był oczywiście wspomniany na wstępie konkurs, na który złożyło się aż 21 prezentacji. Byli soliści oraz zespoły wokalne, w tym – ku zaskoczeniu widzów – rockowe i jazzowe. Jury, z uwagi na wysoki poziom prezentowany przez poszczególnych wykonawców, miało sporo pracy. Nikt jednak nie wątpił, że główny laur należał się 16-letniej Karolinie Jasińskiej z oddalonego o 900 km od Kołobrzegu Paszyna. Młoda artystka „zgarnęła” również nagrodę specjalną Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP, a także – co było dla niej wyjątkowym wyróżnieniem – nagrodę publiczności. Karolina Jasińska podbiła serca wszystkich dwiema trudnymi piosenkami ze słowami Jacka Kaczmarskiego. Mowa o utworach pełnych refleksji: „Powrót” oraz „A my nie chcemy uciekać stąd”. Swoje laury przy aplauzie widzów odebrała w trakcie gali finałowej.

Na drugie miejsce zdaniem jury zasłużyła grupa „Kilka czułości” z Wrocławia. W jej rockowym wykonaniu nawiązującym stylem do lubianych przez Gintrowskiego Pink Floyd-ów usłyszeć można było wspomniany „Powrót” i „Czarne perfumy”.

Trzecie miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajął zespół Vesper” z Koszalina. W jego nietuzinkowej wielogłosowej aranżacji publiczność miała okazję usłyszeć „Kantyczkę z lotu ptaka” i „Dziady”.

Podczas gali podsumowującej siódmą edycję „Pamiątek” nie zabrakło też wyróżnień, na które zasłużyli Radosław Fenger z Zabrza, Hanna Wojtczak z Grójca i Olga Jagieło z Pruszyna. Ten pierwszy wykonawca odebrał także nagrodę Prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej. Jakuba Kwaśniewskiego z Katowic uhonorowano nagrodą specjalną Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg ‚80”.

Nagrody dla najlepszych wykonawców Ogólnopolskiego Przeglądu Przemysława Gintrowskiego ufundowało Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Biały Kruk, Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna i siostrzenica Zbigniewa Herberta Beata Lechnio, a także poseł Jan Dziedziczak. Wydarzenie patronatem objęła Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska oraz córki Przemysława Gintrowskiego: Agnieszka i Julia. ©℗

(pw)

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