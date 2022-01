Ekologiczne radiowozy w zachodniopomorskiej policji

Kolejne nowe radiowozy trafiły we wtorek oficjalnie do zachodniopomorskiej policji. W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Subocz.

Policjanci odebrali klucze do dwóch rodzajów radiowozów: elektryczny Nissan Leaf w wersji oznakowanej i hybrydowy Seat Leon w wersji nieoznakowanej. Trzy nissany przekazane zostały funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz KPP w Wałczu, a dwa Seaty Leon w wersji nieoznakowanej do Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie i Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego KWP w Szczecinie.

Nowe pojazdy to efekt zakupu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cena jednostkowa elektrycznego Nissana Leaf o mocy silnika 160kW to 199 014 zł. Z kolei koszt zakupu hybrydowego Seata Leona to wydatek 142 680 zł. Hybrydowe radiowozy mają pojemność silnika 1395 cm sześć, przy czym moc silników to 110 kW w przypadku jednostki spalinowej i 80 kW elektrycznej.

Łączny koszt zakupu 5 samochodów to 900 tys. zł. Połowa tej kwoty to dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w formie przekazania środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Łącznie z przekazanymi we wtorek samochodami Komenda Wojewódzka Policji aktualnie dysponuje 2 samochodami hybrydowymi i 12 dofinansowanymi przez Fundusz autami elektrycznymi, wśród których są pierwsze w Polsce w pełni elektryczne radiowozy, wykorzystywane w Szczecinie, Świnoujściu oraz Szczecinku.

